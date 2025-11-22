В Курской области из-за атаки ВСУ без света остались 3 тысячи человек

ВСУ нанесли удар по подстанции в микрорайоне Боровском в городе Рыльске, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Никто не пострадал, но из строя вышли две котельные. Без электричества остались около 3 тыс. человек. Энергетики приступят к восстановительным работам в «самое ближайшее время», уточнил губернатор.

В последние дни господин Хинштейн регулярно сообщает об атаках ВСУ на объекты электроснабжения в регионе. 19 ноября ВСУ атаковали подстанцию в городе Рыльске, была частично нарушена подача электричества в микрорайоне Боровское. 20 ноября ВСУ снова ударили по электроподстанциям в курском приграничье, без света остались более 16 тыс. человек.