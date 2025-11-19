Хинштейн сообщил об атаке ВСУ на подстанцию в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сегодня днем атаковали подстанцию в микрорайоне Боровское в городе Рыльске. В результате частично нарушено электроснабжение микрорайона, сообщил в Telegram губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Из строя вышла одна из котельных. Сколько человек остались без электричества, не уточняется. Господин Хинштейн добавил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам в ближайшее время. По его словам, ВСУ сознательно выбирают целью объекты энергетики.

В ноябре власти Курской области разработали «алгоритм действий при длительном отсутствии тепла и электричества» — на срок более 24 часов. Методички планируется размещать в подъездах многоквартирных домов. В Минэнерго РФ уверяли, что энергетическая система страны готова к прохождению пиковых зимних максимумов.