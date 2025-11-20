ВСУ ударили по электроподстанциям в курском приграничье

В Курской области произошел пожар на электроподстанции в приграничном районе, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Из сообщения в его Telegram-канале следует, что атаке подверглись несколько энергетических объектов.

«Сегодня ночью враг нанес удары по электроподстанциям в приграничье», — написал господин Хинштейн. Пост он сопроводил фотографиями пожара на одном из объектов.

Без электроснабжения остались свыше 16 тыс. человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. Губернатор уточнил, что Рыльск уже подключили к резервным источникам. Он заверил, что энергетики постараются как можно скорее устранить неполадки.