Великобритания продолжает затягивать военный конфликт на Украине, заявил посол РФ в королевстве Андрей Келин. По его словам, британские власти ставят целью достижение поражения России.

«Этим целям отвечает затягивание украинского конфликта, на что здесь делают ставку... Британский военно-политический класс серьезно вложился в поддержку Украины»,— сказал ТАСС господин Келин.

Как утверждает посол, речь идет в том числе об «информационно-пропагандистских и политико-дипломатических усилиях». Он считает, что СМИ в Британии «настроены на очернение» России и формируют фон для долгосрочной конфронтации.

Кремль говорил, что есть доказательства сотрудничества Вашингтона и Лондона в попытке нанести поражение Москве в первые годы российской военной операции на Украине. Служба внешней разведки России убеждена, что Лондон «взбешен» из-за невозможности нанести «стратегическое поражение» Москве.