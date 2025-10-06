Власти Великобритании находятся в бешенстве из-за невозможности нанести «стратегическое поражение» России на Украине. Также Британия не способна превратить РФ в страну-изгоя. Об этом сообщили в пресс-центре российской Службы внешней разведки (СВР).

«По поступающей в СВР информации, в Лондоне взбешены тем, что многолетние британские усилия добиться "стратегического поражения" России и превратить ее в страну-изгоя терпят крах»,— уточнили в СВР.

Кроме того, в службе заявили о подготовке Британией «очередной гнусной провокации» против России. По данным СВР, провокацию осуществит группа воюющих на стороне ВСУ россиян. Те должны в одном из европейских портов атаковать ко­рабль ВМС Украины или иностранное гражданское судно. Ответственность за удар возложат на российскую сторону, убеждены в СВР.