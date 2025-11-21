Польша призвала прибывающие в ЕС самолеты избегать полетов над Белоруссией

Польша рекомендовала самолетам, совершающим рейсы в Евросоюз, избегать воздушного пространства Белоруссии. Это касается авиакомпаний Польши и других стран. Мера действует до 14 февраля 2026 года, сообщили ТАСС в авиадиспетчерской службе Варшавы.

Вечером 20 ноября аэропорт Вильнюса приостанавливал работу более чем на час из-за запусков метеозондов с контрабандой из Белоруссии, передает PAP. Всего, по информации агентства, приостановки работы аэропорта по этой причине затронули более 20 тыс. пассажиров и около 140 рейсов за последний месяц.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что участившиеся случаи контрабанды подрывают безопасность гражданской авиации ЕС. «Гибридные атаки на государства-члены ЕС недопустимы и повлекут за собой прямой и болезненный ответ — более строгие санкции»,— написал он в соцсети Х.

В октябре Литва закрыла границу с Белоруссией, объяснив это участившимися запусками метеозондов с контрабандой. В ответ Минск перестал пропускать через границу литовские грузовики. 20 ноября Вильнюс открыл погранпункты.