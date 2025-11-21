Тольяттинский «Акрон» победил «Сочи» со счетом 3:2

В домашнем матче 16-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) команда «Акрон» из Тольятти победила команду «Сочи» со счетом 3:2. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Акрон» уступал сочинской команде со счетом 0:2 по ходу игры. На 63-й и 65-й минутах матча Дмитрий Пестряков забил два гола, третий мяч в ворота «Сочи» забил Марат Бокоев на 80-й минуте игры. Среди игроков «Сочи» голами отметились Антон Зиньковский (35-я минута) и Игнасио Сааведра (56-я минута).

Во время матча на поле впервые с октября вышел нападающий «Акрона» Артем Дзюба. По данным ТАСС, он пропустил две игры с «Ростовом» и «Динамо» из-за травмы. Дзюба осуществил две передачи.

Тольяттинский «Акрон» потерпел последнее поражение 27 сентября во время игры с «Ахматом» из Грозного, команды сыграли со счетом 0:3 в пользу «Ахмата».

В настоящее время «Сочи» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч сочинской команды состоится 1 декабря с «Динамо» из Махачкалы.

София Моисеенко