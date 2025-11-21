В Павловском районе достроили детскую поликлинику после вмешательства прокуратуры

В Павловском районе Краснодарского края завершилось строительство детской поликлиники. Работы на объекте закончились после вмешательства правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура Павловского района проверила соблюдение законодательства при реализации нацпроекта «Здравоохранение» на территории муниципалитета. С 2022 года в станице Павловской начали строить новую детскую поликлинику, но в последствии на объекте зафиксировали несоблюдение графика и несоответствие качества строительных работ.

Выявленные нарушения послужили основанием для внесения актов прокурорского реагирования подрядчику и заказчику. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в результате контракт с исполнителем расторгли в одностороннем порядке.

В отношении застройщика по инициативе прокуратуры возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Сообщается, что подрядчик не принял меры к возврату 274 млн руб. авансовых платежей.

«В настоящее время строительство объекта завершено вновь выбранной подрядной организацией, объект введен в эксплуатацию»,– подытожили в пресс-службе ведомства.

София Моисеенко