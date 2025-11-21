Новое вооруженное нападение на школу в Нигерии: похищены более 50 детей

Вооруженные люди напали 21 ноября утром на католическую школу Святой Марии в городе Агвара в Нигерии и увели оттуда, по некоторым данным, более 50 учащихся. Как сообщает нигерийское издание Vanguard, пока ни одна вооруженная группировка не взяла на себя ответственность за это преступление. Власти Нигерии ведут расследование.

Нападение на школу Святой Марии было осуществлено по тому же сценарию, что и на школу-интернат в городе Мага в начале этой недели, когда были похищены 25 девочек. Вооруженные люди зашли на территорию учебного заведения, угрожая оружием и стреляя в воздух, проникли в спальные комнаты учащихся, вывели их на улицу и увели в направлении ближайшего леса.

После нападения в городе Мага власти Нигерии распорядились временно закрыть все школы-интернаты из соображений безопасности. Как отмечает издание, руководство школы Святой Марии этого распоряжения не выполнило, дети не были отправлены по домам. Школа была открыта католическим священником из Ирландии в 2008 году. В ней учатся дети от 7 до 17 лет.

На этой неделе неизвестные также напали на Апостольскую церковь Христа в городе Эруку, застрелив двоих человек и похитив пастора. Похищения людей, в первую очередь детей, происходят в Нигерии регулярно. Занимающиеся этим вооруженные группировки требуют выкуп, при этом не всегда возвращают похищенных людей. Самое масштабное похищение было совершено в 2014 году боевиками группировки «Боко Харам» (запрещена в РФ), которые увели с собой 270 девочек из школы в городе Чибок. В марте 2024 года боевики похитили более 200 детей из школы в городе Курига.

Алена Миклашевская