Неизвестные напали на церковь в Нигерии и похитили пастора

Неизвестные напали на Апостольскую церковь Христа в городе Эруку, в нигерийском штате Квара. По данным местного отделения полиции, погибли по меньшей мере двое человек. Очевидцы говорили как минимум о трех жертвах, передает агентство Sahara Reporters. Они сообщили, что вооруженные люди ворвались в церковь во время служения, открыли огонь по прихожанам и похитили нескольких человек, включая пастора.

Нападение произошло 18 ноября, около 18:00 мск по местному времени. Адетун Эджире-Адейеми, участковый полицейский Эруку, сообщил, что одного из погибших нашли в церкви, тело другого обнаружили в кустах при осмотре территории. О пленных в полиции не сообщали. В пресс-релизе нападение назвали терактом.

По словам очевидцев, точное количество погибших и похищенных неизвестно. «Остальных они (нападавшие.— “Ъ”) собрали под дулами автоматов и отвели в кусты. Мы до сих пор не знаем точное число захваченных»,— сказал источник Sahara Reporters. Нападавшие скрылись в лесу, соединяющем Эруку с соседними поселениями.

31 октября Дональд Трамп написал в Truth Social, что «христианство сталкивается с экзистенциальной угрозой в Нигерии» и «радикальные исламисты несут ответственность за эту массовую резню». 2 октября он пообещал отправить в Нигерию американский военный контингент «во всеоружии», если правительство страны будет и дальше позволять убивать христиан.

В Нигерии живут 220 млн человек. Население примерно поровну разделено между христианами и мусульманами. Безопасности страны угрожают различные экстремистские группировки. Самая многочисленная — «Боко Харам» (запрещена в РФ). Она стремится установить радикальную интерпретацию исламского закона, совершая нападения на христианские церкви и полицейские участки.