Путин: Украина против прямой дискуссии России и США по мирному плану

США не обсуждают план урегулирования конфликта на Украине напрямую с Россией. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, против этого выступает Киев.

Россия получила текст мирного плана по каналам взаимодействия с администрацией США. «Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с нами этот текст не обсуждается»,— сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза (цитата по сайту Кремля).

США не могут получить согласие украинской стороны на обсуждение мирной инициативы с Россией, заявил господин Путин. По его мнению, это связано с нехваткой у властей Украины объективной информации о ситуации на поле боя.

План из 28 пунктов по урегулированию конфликта на Украине был модернизирован после саммита России и США в Анкоридже, добавил президент.

По информации Axios, план США включает в том числе признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими, сокращение численности украинской армии до 600 тыс. человек и отказ НАТО от размещения войск на Украине.

