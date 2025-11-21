Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин назвал план Трампа из 28 пунктов модернизированным после Аляски

Президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совета безопасности сообщил, что предложенный президентом США Дональдом Трампом план из 28 пунктов по урегулированию конфликта на Украине был модернизирован после их встречи на Аляске.

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин сказал, что российской стороне представили текст плана Дональда Трампа, но предметно он не обсуждается. Американская сторона не обсуждает напрямую с РФ предложенный план, поскольку против этого выступает Украина, пояснил президент.

Власти Украины и их союзники, считает Владимир Путин, находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение. Армия России, добавил глава государства, работает над достижением целей СВО, но Россия готова к решению проблемы мирным путем.

