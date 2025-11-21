Путин назвал план Трампа из 28 пунктов модернизированным после Аляски

Президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совета безопасности сообщил, что предложенный президентом США Дональдом Трампом план из 28 пунктов по урегулированию конфликта на Украине был модернизирован после их встречи на Аляске.

Владимир Путин сказал, что российской стороне представили текст плана Дональда Трампа, но предметно он не обсуждается. Американская сторона не обсуждает напрямую с РФ предложенный план, поскольку против этого выступает Украина, пояснил президент.

Власти Украины и их союзники, считает Владимир Путин, находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение. Армия России, добавил глава государства, работает над достижением целей СВО, но Россия готова к решению проблемы мирным путем.