Два человека ранены от ударов дронов в Белгородской области

В двух муниципалитетах Белгородской области зафиксированы атаки ВСУ, в результате которых пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Глотово Грайворонского округа взрыв FPV-дрона во дворе одного из домов ранил местного жителя. Он сам обратился в Грайворонскую ЦРБ, где у него диагностировали осколочные ранения плеча, предплечья и стопы. После оказания помощи белгородца отпустили на амбулаторное лечение.

В селе Грузское Борисовского округа дрон атаковал автомобиль, в результате чего еще один человек получил ранения. Его доставляют в больницу №2 города Белгорода в тяжелом состоянии с частичной травматической ампутацией левой голени. Транспортное средство также получило повреждения.

Накануне в селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате атаки ВСУ по автомобилю погибла супружеская пара.

За последние сутки ВСУ ударили по семи муниципалитетам Белгородской области с применением как минимум 48 БПЛА и 11 боеприпасов. В итоге пострадали пять человек, были повреждены пять частных домов и шесть автомобилей.

Егор Якимов