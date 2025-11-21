Туристический парк «Дегуакская поляна» в Адыгее начнут строить в 2026 году

В Республике Адыгея в следующем году начнется строительство туристско-рекреационного парка «Дегуакская поляна». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Адыгеи.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Глава региона Мурат Кумпилов заявил, что запланированные на текущий год показатели индивидуальной программы социально-экономического развития будут достигнуты до конца декабря. В 2026 году, кроме благоустройства «Дегуакской поляны», на территории Адыгеи планируется провести ряд крупных мероприятий, направленных на расширение промышленной инфраструктуры.

Общее финансирование по программе социально-экономического развития составляет 6 млрд руб. Реализация мероприятий в рамках программы, по планам властей республики, обеспечит дополнительное привлечение инвестиций в основной капитал региона.

Объем инвестиций для «Дегуакской поляны», которая расположится в горной части Адыгеи, оценен в сумму более 42 млрд руб.

Дегуакская поляна – природная локация в Адыгее, расположенная в районе станицы Даховской. Через поляну протекает ручей Дегуако, приток реки Белой, откуда территория и получила свое название.

София Моисеенко