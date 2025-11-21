Вильнюс обвинил Минск в дискриминации литовских грузоперевозчиков

МИД Литвы выразил протест Белоруссии из-за дискриминации литовских грузоперевозчиков. Литовская сторона потребовала выпустить грузовики с белорусской территории. В противном случае Вильнюс пригрозил обращением в суд.

«Литва расценивает преднамеренный невыпуск с территории Беларуси тягачей, прицепов и полуприцепов, принадлежащих литовским компаниям и гражданам, как преднамеренное изъятие имущества и грубое нарушение общепризнанных норм международного права»,— следует из сообщения дипломатического ведомства.

Власти Литвы могут потребовать от Белоруссии возместить траты грузоперевозчиков, а также принять другие меры «как на национальном уровне, так и на уровне Евросоюза».

В октябре Литва закрыла границу с Белоруссией, объяснив это участившимися запусками метеозондов с контрабандой. В ответ Минск перестал пропускать через границу литовские грузовики. 20 ноября Вильнюс открыл погранпункты, однако, как утверждает литовская сторона, Белоруссия так и не выпустила грузовики.