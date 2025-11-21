В Туапсе поймали наркокурьера с 800 таблетками прегабалина
Полицейские в Туапсе задержали мужчину с 800 сильнодействующими таблетками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным пресс-службы МВД Кубани, оперативники задержали 28-летнего горожанина на одной из улиц Туапсе. При личном досмотре у мужчины обнаружили пакет со свертками с 800 капсулами прегабалина. Общая масса пакета составила 350 г.
Правоохранительные органы установили, что житель Туапсе закупил запрещенные вещества через интернет для последующего сбыта через тайниковые закладки.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей.