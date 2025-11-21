Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Туапсе поймали наркокурьера с 800 таблетками прегабалина

Полицейские в Туапсе задержали мужчину с 800 сильнодействующими таблетками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным пресс-службы МВД Кубани, оперативники задержали 28-летнего горожанина на одной из улиц Туапсе. При личном досмотре у мужчины обнаружили пакет со свертками с 800 капсулами прегабалина. Общая масса пакета составила 350 г.

Правоохранительные органы установили, что житель Туапсе закупил запрещенные вещества через интернет для последующего сбыта через тайниковые закладки.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей.

София Моисеенко

