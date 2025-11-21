Оперштаб: в чатах собирают деньги для воспитанников детских домов на Кубани

В мессенджерах начала распространяться недостоверная информация о сборе средств на подарки воспитанникам коррекционной школы-интерната в станице Медведовской и Тимашевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По информации оперштаба региона, волонтеры не обращались к сотрудникам реабилитационных центров по поводу оказания финансовой помощи. В том числе, ведомство обнаружило несоответствие в информации, предоставленной в сообщениях. Так, автор в домовых чатах предлагает собрать деньги на подарки для 285 детей, но в общей сумме в двух учреждениях находятся 66 человек, согласно сведениям министерства труда и социальной защиты населения Краснодарского края.

«Автор сбора средств сообщила сотрудника минтруда и соцразвития региона, что Медведовский детский дом указан для усиления эмоционального эффекта, деньги якобы предназначены для двух других коррекционных школ»,– подчеркнули в оперативном штабе Кубани.

Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, детские социальные учреждения региона обеспечены всем необходимым и не нуждаются в стороннем финансировании через мессенджеры и домовые чаты. Подарки, по информации ведомства, принимаются только в рамках официальной спонсорской помощи.

Министерство труда и социального развития Краснодарского края не рекомендует жителям региона участвовать в подобных сборах от частных лиц, так как они не имеют официальной отчетности.

София Моисеенко