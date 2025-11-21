В уставной капитал АО «КАВКАЗ.РФ» перешел подъезд к «Золотым пескам» в Дагестане
Уставной капитал АО «КАВКАЗ РФ» увеличился за счет недвижимости. Росимущество передало предприятию подъезд к туристско-рекреационному комплексу «Золотые пески». Он находится в поселке имени Мичурина республики Дагестан.
Фото: АО «КАВКАЗ.РФ»
Имущество передали в счет оплаты дополнительных акций компании и в связи с увеличением ее капитализации.
АО «КАВКАЗ.РФ» создано для управления рекреационными особыми экономическими зонами, которые составляют туристический кластер СКФО.