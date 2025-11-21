В Краснодаре зафиксировали превышения загрязняющих веществ в воздухе

Контрольные посты в нескольких районах Краснодара установили превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса городского Центра озеленения и экологии.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Согласно сведениям официального сайта Центра озеленения и экологии Краснодара, с 04:00 до 06:00 превышения ПДК по сероводороду в 1,2 раза установили в Юбилейном микрорайоне, в Фестивальном микрорайоне зафиксировали однократное превышение в 21:00.

По взвешенным частицам РМ10 зарегистрировано превышение загрязняющих веществ на пересечении улиц Новороссийская и Симферопольская в период с 16:00 до 21:00.

София Моисеенко