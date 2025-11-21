Полиция вернет в суд дело свердловчанина о поиске экстремистского контента

В Каменске-Уральском (Свердловская область) юриста, представлявшего интересы медбрата, которого судили по новой статье за поиск экстремистского материала, вызвали в полицию для исправления протокола, сообщил «Ъ-Урал» сам адвокат Сергей Барсуков. По его словам, силовики хотят повторно отправить материалы в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Об административном деле стало известно 6 ноября. По словам Сергея Барсукова, его доверитель, который работает медиком, случайно наткнулся в интернете на нежелательную информацию об украинском нацбатальоне «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) и «Русском добровольческом корпусе» (признан в России террористической организацией и запрещен). Медика задержали и вменили ему ст. 13.53 КоАП РФ (поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним). На допросе он сказал, что смотрел запрещенную информацию, но делал это неумышленно.

В конце октября прошло первое судебное заседание, на котором адвокат ходатайствовал о допросе сотрудников ФСБ и МВД. Суд удовлетворил ходатайство, но на второе заседание 6 ноября никто не явился. Сергей Барсуков направил ходатайство о возвращении протокола для исправления неточностей. Мировой судья удовлетворил ходатайство и вернул протокол полиции.

Это первое ставшее известным дело по данной статье. Напомним, в июле депутаты Госдумы приняли закон о штрафах для физлиц за поиск экстремистского контента в интернете в третьем чтении. Согласно новому закону, гражданам, уличенным в поиске экстремистских материалов, грозят штрафы от 3 до 5 тыс. руб. Ответственность будет наступать в том числе за использование VPN-сервисов.

Полина Бабинцева