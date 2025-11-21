Школьников, пожаривших еду на Вечном огне, отправили на экскурсию в Новороссийск

Двух школьников из Усть-Лабинска отправили на экскурсию по местам боевой славы в Новороссийске после того, как они пожарили еду на Вечном огне. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Организовать экскурсию по местам боевой славы после инцидента поручил вице-губернатор региона Александр Руденко. По его мнению, подобные ситуации могут происходить из-за отсутствия осведомленности о подвигах в период Великой Отечественной войны.

«Многие читали новость из Усть-Лабинска: два парня пожарили еду на Вечном огне. Читать такое всегда неприятно. Захотелось подробнее разобраться. Участники событий: два брата 7 и 9 лет, истории они еще толком не знают, им еще предстоит ее пройти в школе. Не верю я, что наши люди, знающие о многочисленных подвигах в Великую Отечественную войну, могут совершать глупости у Вечного огня. Рука не поднимется. Значит, дело в незнании и непонимании»,— сообщил Александр Руденко.

Экскурсию по Новороссийску посетили два класса, где учились братья из Усть-Лабинска. Дети побывали на уроке памяти, на мастер-классе по плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей, а также возложили цветы на площади Героев в Новороссийске и посетили музей-крейсер «Кутузов».

«Сегодня встретился с ребятами лично, поговорили. Нормальные они. Прадед мальчиков в годы ВОВ был танкистом, воевал в Курской области, пропавший без вести. Ребята занимаются программированием. Парней прошу не третировать, будем считать инцидент исчерпанным. Надеюсь, они вырастут хорошими людьми»,— процитировали в администрации края слова Руденко.

София Моисеенко