Джордж Куртц приобрел долю в команде «Формулы-1» Mercedes

Основатель IT-компании CrowdStrike Джордж Куртц стал совладельцем команды «Формулы-1» Mercedes, сообщает пресс-служба организации. Американский предприниматель за $300 млн приобрел около 5% акций «конюшни» у ее генерального директора Тото Вольфа.

Напомним, ранее акции были распределены в равных долях между тремя совладельцами – автомобильным концерном Mercedes-Benz, нефтехимическим гигантом Ineos и господином Вольфом. На прошлой неделе последний продал часть принадлежащих ему бумаг. Mercedes-Benz и нефтехимический гигант Ineos сохраняют по одной трети акций.

Джордж Куртц сразу же занял пост технологического советника команды, став частью стратегического комитета команды. На новой должности он будет отвечать за аналитику данных и производительность.

«Победы в гонках, как и победы в кибербезопасности, требуют скорости, точности и инноваций. Имеют значение миллисекунды. Важно исполнение. Побеждают данные. Технологии меняют конкурентные преимущества и человеческие возможности повсюду, включая автоспорт. Буду рад помогать команде уверенно двигаться вперед», — прокомментировал сделку господин Куртц. Новый совладелец также отметил, что оценка команды в $6 млрд. соответствует рыночным требованиям и, вероятно, будет расти.

Есения Меркурьева