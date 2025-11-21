Геннадий Бахилин вступил на очередной срок в должности главы Успенского района

Геннадий Бахилин принес присягу на торжественной церемонии в Успенском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

На открытой сессии Совета Успенского района прошла торжественная церемония назначения Геннадия Бахилина на должность главы муниципального образования. Начальник управления кадровой политики Краснодарского края Екатерина Михайлова вручила Бахилину соответствующее удостоверение. Вновь избранный глава Успенского района поблагодарил присутствующих на мероприятии за доверие.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, Геннадий Бахилин родился 20 мая 1972 года в поселке Шоссейном Тихорецкого района. Он исполнял обязанности главы Успенского района с января 2015 года, а в сентябре того же года стал главой муниципального образования.

София Моисеенко