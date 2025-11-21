Артем Дзюба впервые с октября попал в заявку «Акрона»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба вернулся в заявку команды на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) впервые с октября. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В пятницу, 21 ноября, «Акрон» сыграет против «Сочи» в Самаре. Игра начнется на стадионе «Солидарность Самара Арена» в 19:30 (MSK+1).

Артем Дзюба останется в запасе. Ранее он пропустил несколько игр из-за травмы, полученной в матче против московского «Локомотива», который состоялся в Самаре и завершился со счетом 1:1.

В текущем сезоне Артем Дзюба забил четыре гола в 13 матчах. Нападающий является рекордсменом по количеству забитых мячей среди российских футболистов. Он также входит тройку рекордсменов по числу матчей в РПЛ.

Андрей Сазонов