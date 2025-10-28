Футболист «Акрона» Артем Дзюба вошел в тройку рекордсменов по числу матчей в РПЛ

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба вышел на третье место среди футболистов с наибольшим числом сыгранных матчей в чемпионате России (высший дивизион). Четырехкратный чемпион страны опередил в списке Сергея Семака, в настоящее время являющегося главным тренером санкт-петербургского «Зенита».

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Матч «Акрона» с московским «Локомотивом», который проходил на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, стал для Артема Дзюбы 457-м в его карьере, если учитывать игры Российской премьер-лиги (РПЛ). В составе тольяттинской команды на данный момент нападающий провел 35 матчей в чемпионате страны. Лидирует в списке вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев, в активе которого 607 матчей в РПЛ.

Артем Дзюба пополнил состав «Акрона» в сентябре 2024 года.

Андрей Сазонов