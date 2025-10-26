«Акрон» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

В воскресенье, 26 октября, в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты тольяттинского «Акрона» сыграли с московским «Локомотивом». Встреча прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счетом 1:1.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В составе «Акрона» отличился Жилсон Беншимол. У гостей мяч забил Сесар Монтес.

«Локомотив» пока не проигрывает в текущем сезоне РПЛ. Московская команда с 27 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 12 баллами находятся на 12-й позиции.

Андрей Сазонов