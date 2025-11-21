Кабардино-Балкария получит из федерального бюджета свыше 47 млрд рублей

Объем финансовой поддержки бюджета Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета на 2026 год увеличен до 47,3 млрд руб. Это почти на 3,8 млрд рублей больше, чем в текущем году, сообщил глава республики Казбек Коков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В частности, на реализацию национальных проектов выделено 11,5 млрд руб., что значительно превышает объемы 2025 года.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности региона достигнут 24,6 млрд рублей, что на 2,2 млрд руб., или на 10%, превышает показатели текущего года. При этом собственные доходы республиканского бюджета за первые десять месяцев 2025 года увеличились на 16%, что составляет 2,7 млрд руб. дополнительно по сравнению с прошлым годом, отметил Коков.

В 2025 году дефицит бюджета Кабардино-Балкарии ожидается на уровне 3,3 млрд руб. при доходах в 62,2 млрд руб. и расходах в 65,5 млрд руб. Дополнительные федеральные средства позволят увеличить фонды оплаты труда в бюджетной сфере и улучшить качество жизни жителей региона, подчеркнул глава КБР.

Помимо финансовой поддержки, Кабардино-Балкария также увеличивает субсидирование авиабилетных маршрутов из федерального и регионального бюджетов, выделив на 2026 год более 41 млн руб. на обеспечение доступности воздушного транспорта между Нальчиком и такими городами, как Сочи и Казань.

Рост федеральной поддержки и собственных доходов республики соответствует стратегии социально-экономического развития до 2030 года, которая предусматривает увеличение валового регионального продукта и повышение бюджетной самостоятельности КБР, отметил заместитель председателя парламента региона. В 2024 году объем ВРП КБР превысил 291 млрд руб., и ожидается дальнейший рост до 320 млрд руб. в 2025-м.

Станислав Маслаков