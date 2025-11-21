Кухарук: власти ХМАО готовы получить контроль над активами Корпорации СТС в Югре

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) готово к передаче в собственность региона активов многопрофильного холдинга Корпорации СТС, изъятые в доход государства по решению суда в октябре, заявил губернатор Руслан Кухарук в ходе пресс-конференции. «Дальнейшая судьба будет определена РФ, но мы готовы стать теми, кто эту миссию возьмет на себя»,— подчеркнул он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Кухарук

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Руслан Кухарук

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Кухарук пояснил, что главным активов Корпорации СТС в регионе является компания «ЮТЭК-Региональные сети»: ей принадлежит 75% минус одна акция, правительству ХМАО — 25% плюс одна акция. «Это большие активы, разветвленная сеть электрических сетей с большим числом потребителей. Также компания является учредителем другого важного предприятия — "Югра-Экология", которая является региональным оператором и обеспечивает все, что связано с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Есть ряд других компаний, которые так или иначе являются теми, у кого учредителем выступала "ЮТЭК-Региональные сети"»,— добавил губернатор.

Руслан Кухарук подчеркнул, что от работы компаний зависит «очень большое число позиций, которые являются важными для функционирования большого количества отраслей». «Было принципиально, чтобы исковые требования и их рассмотрение в суде не повлияли на деятельность предприятий, сегодня она стабильна и подконтрольна, они выполняют свои обязательства. Нужно было успокоить людей, эта работа была проведена, что не прекращается деятельность юридического лица и трудовых отношений»,— сказал глава Югры.

Губернатор добавил, что новому собственнику активов предстоит продолжить инвестиционную деятельность предприятий в ХМАО. «За компаниями есть обязательства по реализации задач, по обновлению материальной базы, выполнению обязательств, которые позволяют реализовать объекты коммунальной инфраструктуры, в части строительства новых сетей, модернизации существующего комплекса электросетевого хозяйства»,— пояснил он.

Господин Кухарук заверил, что правительство ХМАО готово стать «тем самым оператором, который готов сопровождать деятельность организации». «Мы понимаем все процессы, которые происходят, ключевую цель, которая сегодня стоит — это нормальное функционирование большого количества сфер жизнедеятельности, где вовлечено большое количество людей и предприятий. Наша ключевая задача контролировать этот процесс, и чтобы он не дал сбой»,— подчеркнул глава Югры.

Ранее, 10 октября, по решению суда в доход государства обратили порядка 40 компаний, которые имели отношение к бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. Их капитализация превышает 134 млрд руб., ежегодная выручка — 120 млрд руб. В ноябре суд приступил к рассмотрению нового иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства акции АО «ЭК Восток», АО «Ямалкоммунэнерго», АО НПФ «Профессиональный», АО КБ «Агропромкредит», ООО «Сибирь-Холдинг» и других компаний.

Василий Алексеев