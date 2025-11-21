Сочи рассчитывает на расширение пляжной зоны после укрепления берега

В Москве состоялась рабочая встреча министра природных ресурсов России Александра Козлова с представителями администрации Сочи, на которой обсуждались вопросы экологической безопасности и комплексного развития курорта. Как сообщили в городской администрации, диалог был сосредоточен на задачах, влияющих на устойчивость городской инфраструктуры и привлекательность Сочи для туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Одной из центральных тем стала подготовка к осенне-зимнему периоду и защита городских объектов от природных воздействий. Власти края совместно с муниципалитетом проводят плановую расчистку русел рек, чтобы снизить риски паводков и обеспечить защиту прилегающих территорий.

Отдельно рассматривалось состояние пляжной полосы. Из 145 км береговой линии сегодня благоустроено около 40 км. Потенциал для дальнейшего развития инфраструктуры, по оценке участников встречи, наиболее значителен в Лазаревском районе. Для расширения доступных территорий необходимо реализовать мероприятия по укреплению и защите берега.

С учетом особенностей рельефа Сочи и наличия на его территории федеральных особо охраняемых природных зон стороны отметили необходимость тесного взаимодействия между федеральными, региональными и городскими структурами. По итогам обсуждения достигнута договоренность о продолжении совместной работы.

Министр природных ресурсов Александр Козлов выразил готовность ведомства участвовать в решении практических задач, связанных с экологической устойчивостью и дальнейшим развитием города.

Мария Удовик