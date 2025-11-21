Олег Дерипаска поддержал маркетплейсы в споре о скидках с банками

Кубанский бизнесмен Олег Дерипаска высказался в защиту маркетплейсов в споре с российскими банками о скидках на торговых площадках. Предприниматель в своем Telegram-канале заявил, что банкам «хватит плакаться о скидках, которые дают населению в маркетплейсе».

«Просто дайте скидки на ипотеку, на автомобильный кредит, на лизинг, на всевозможные банковские комиссии и другие свои кабальные продукты — и все клиенты будут ваши», – написал господин Дерипаска.

Он также сказал, что не видит проблемы в банках маркетплейсов. По его мнению, они являются сильным инструментом в борьбе с инфляцией.

Крупнейшие российские банки ранее вступили в противостояние с маркетплейсами по вопросу скидок и кэшбэка. Ряд организация заявили, что предоставление бонусов при оплате картами Озона, Wildberries и Яндекс Маркета создает недобросовестную конкуренцию и ущемляет интересы других финансовых организаций.

Банки направили в Госдуму предложения о запрете маркетплейсам проводить акции, предоставлять скидки и кэшбэк, а также о возможности ограничения владения собственными банками. В более радикальной версии звучит инициатива о запрете маркетплейсам заниматься банковской деятельностью.

Торговые площадки отрицают обвинения. В Озоне назвали инициативу попыткой ограничения конкуренции нерыночными методами, а в Wildberries предупредили, что запрет скидок приведет к росту цен на 15–20%. Маркетплейсы настаивают на «сбалансированном регулировании всех отраслей», отмечая, что сами банки активно используют акции и бонусы внутри собственных экосистем.

Вячеслав Рыжков