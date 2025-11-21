Депутаты ярославской облдумы обеспокоены зарплатой сотрудников районных ДК

Депутаты Ярославской областной думы выразили беспокойство планами финансирования учреждений культуры в районах в следующем году. Вопрос возник в ходе обсуждения бюджета региона на 2026 год, который был принят в первом чтении на заседании думы 21 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Хитрова

Фото: Ярославская областная дума Ольга Хитрова

Фото: Ярославская областная дума

По словам председателя комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ольги Хитровой, в проекте пока не запланированы средства на зарплату работникам учреждений культуры в муниципальных округах, на что ранее из бюджета области выделялось около 1 млрд руб. Средства идут в основном на оплату труда сотрудников домов культуры.

«Мы видим, что в рамках реформы действительно идет сокращение, и практически на сорок процентов сокращаются сотрудники, специалисты. Для того, чтобы сохранить учреждения культуры, приходится переводить людей на 0,1, на 0,25, на 0,3 ставки, чтобы хоть как-то они поддерживали в состоянии дома культуры. Акцентировала внимание для того, чтобы мы эти моменты еще раз обсудили ко второму чтению и подготовили поправки»,— сказала председатель комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ольга Хитрова.

Коллегу поддержала и глава комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости Лариса Ушакова.

«Если не будет этих выплат, а в Рыбинске они составляют 124 млн руб., то не только в районах, а и в Рыбинске культуре будет непросто, она перестанет существовать. Я предлагаю правительству Ярославской области подумать о том, как выполнить указы президента не за счет муниципалитетов, а помочь им именно областными деньгами»,— добавила Лариса Ушакова.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Гончаров призвал коллег не драматизировать ситуацию. По его словам, в абсолютных цифрах по всем основным статьям бюджета запланировано увеличение расходов на социальную сферу. Дополнительные расходы приведут к увеличению госдолга.

«Мы ждем второе чтение, как манну небесную, что мы сумеем желания, которые у нас есть, в бюджет вовлечь. Но 2025-й год показал, что мы впервые за последние десятилетия имели дефицит порядка 12 млрд руб. Мы с вами вынуждены увеличивать госдолг и расходы на его обслуживание. Мы более 5 млрд руб. выплачиваем банкам. И стоимость всех хотелок возрастает как раз на эту сумму. Правильно говорят, не надо заниматься популизмом. Я призываю всех к взвешенному, объективному и точному анализу всех предложений», — сказал Александр Гончаров.

Министр финансов региона Алексей Долгов обратил внимание депутатов, что в первом чтении утверждаются основные характеристики бюджета — доходы, расходы и дефицит. «Ъ-Ярославль» сообщал, что доходы бюджета по проекту первого чтения составят 151,45 млрд руб., расходы — 151,87 млрд руб.

Антон Голицын