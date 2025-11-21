Бюджет Ярославской области на 2026 год принят в первом чтении

Ярославская областная дума приняла в первом чтении законопроект «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Фото: Ярославская областная дума

В 2026 году прогнозируемый объем доходов составит 151,4 млрд руб., расходов — 151,9 млрд руб. Собственные налоговые доходы ожидаются на уровне 116,4 млрд руб., неналоговые — 11,1 млрд руб. Субсидии федерального бюджета в 2026 году, согласно проекту первого чтения, составят 23,8 млрд руб.

Расходы запланированы по тридцати государственным программам, около половины трат будет направлено на социальную сферу (74 млрд руб.). Почти 33% (50,3 млрд руб.) выделено на развитие транспорта, дорог, благоустройства территорий, сельское хозяйство и ЖКХ. 18% (27,9 млрд руб.) составят траты на дотации органам местного самоуправления, общегосударственные вопросы, резервный фонд, обслуживание государственного долга.

Михаил Боровицкий

Фото: Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума

Председатель областной думы Михаил Боровицкий отметил, что доходная часть бюджета рассчитана по оптимистичному сценарию развития экономики. Расходы направлены на выполнение всех социальных обязательств, при этом выплаты проиндексированы согласно рекомендациям правительства России.

«Ярославская область не снижает уровень участия в национальных проектах. Для нас это выгодно, потому что регион получает существенное софинансирование из федерального бюджета для решения насущных вопросов, которые связаны с ремонтом инфраструктурных объектов, улучшением материально-технической базы бюджетных учреждений»,— отметил Михаил Боровицкий.

Поправки в бюджет депутаты могут отправить до 1 декабря, ко второму чтению.

Также на заседании 21 ноября дума утвердила изменения в закон «Об административно-территориальном устройстве Ярославской области и порядке его изменения». Согласно документу, в регионе наравне с деревнями, селами и поселками появятся слободы, хутора и местечки, посады и усадьбы. Новые обозначения нужны для того, чтобы различать населенные пункты с одинаковыми названиями.

Кроме того, дума утвердила перераспределение полномочий по перевозкам общественным транспортом в 11 муниципальных округах, они перейдут на региональный уровень. Также поддержан проект закона о передаче на уровень региона полномочий по утверждению проектов организации дорожного движения, которые ранее принадлежали муниципалитетам.

Антон Голицын