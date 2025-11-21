Кавказский инвестфорум в Минводах сделает ставку на международное сотрудничество

С 17 по 19 мая 2026 года в выставочном центре «Минводы ЭКСПО» в Минеральных Водах Ставропольского края пройдет Кавказский инвестиционный форум (КИФ-2026). Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Форум станет ключевой площадкой для международного экономического диалога, особенно сосредоточенного на расширении сотрудничества России со странами Азово-Черноморского и Каспийского регионов.

Организаторами выступают правительство России, Минэкономразвития и фонд «Росконгресс». По информации пресс-службы, в деловой программе форума примут участие руководители госорганов, представители российских и зарубежных компаний, СМИ, молодежные и научные сообщества. Особое внимание уделят развитию транспортно-логистических маршрутов, экологическим и культурным проектам, а также совместным инвестиционным инициативам в добыче полезных ископаемых.

В 2025 году КИФ привлек около 4 тысяч делегатов и 430 спикеров из 33 стран. Тогда было подписано более 100 соглашений на сумму свыше 106 млрд руб. Молодежная программа охватывала IT, науку, предпринимательство и туризм, что свидетельствует о наличии кадрового потенциала в регионе. Это позволило превзойти прошлогодние результаты и заложить прочную основу для КИФ-2026, подготовка к которому уже ведется.

Для Ставропольского края и всего Северного Кавказа форум имеет стратегическое значение. Он открывает возможности для расширения экспортных связей, продвижения потенциала региона в сельском хозяйстве, логистике, образовании и высоких технологиях. Власти региона рассчитывают, что КИФ поможет привлечь инвесторов, реализовать новые проекты и укрепить международные связи, что положительно скажется на экономике городов и сел края.

Поддержка форума со стороны федеральных структур, в частности заместителя председателя правительства Александра Новака, подтверждает его высокий статус и значение для развития Северного Кавказа. Организационный комитет планирует провести мероприятие на высоком уровне, чтобы способствовать интеграции региона в международное экономическое пространство и вывести его деловые контакты на новый уровень.

Станислав Маслаков