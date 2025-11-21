Губернатор Кубани и министр сельского хозяйства посетили завод «Коровки из Кореновки»

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетили Кореновский молочно-консервный комбинат, крупнейший перерабатывающий комплекс региона. Предприятия группы «Ренна» — комбинат и «Фабрика настоящего мороженого» — ежедневно принимают до 1 тыс. тонн сырья и выпускают около 700 тонн готовой продукции. Генеральный директор Игорь Московцев продемонстрировал гостям работу цеха приемки, где молоко проходит мгновенный анализ по нескольким десяткам параметров, а также рассказал о системе контроля качества, начинающейся на уровне поставщиков.

Фото: Пресс-служба Минсельхоза РФ

По словам руководства, в модернизацию производственных линий за последние четыре года вложено свыше 5 млрд руб., а общий объем инвестиций в ближайшие годы может достигнуть 8 млрд руб. Господин Кондратьев отметил высокий уровень автоматизации и меры по обеспечению качества, назвав их ключевыми для расширения присутствия кубанской продукции на рынке.

Члены делегации также посетили производство мороженого «Коровка из Кореновки». В 2024 году фабрика выпустила 55,8 тыс. тонн продукции, за первое полугодие 2025 года — 34,7 тыс. тонн. По словам Игоря Московцева, растущий интерес к экскурсиям на предприятие подтолкнул компанию к разработке туристического маршрута, который позволит посетителям увидеть технологический процесс без вмешательства в работу комплекса.

Вячеслав Рыжков