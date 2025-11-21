В Каспийске из-за неоднократного нападения бродячих собак на людей возбудили дело

В Каспийске следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по республике Дагестан.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

По данным следствия, с 7 по 20 ноября 2025 года на территории бульвара Абдуллаева в Каспийске на местных жителей неоднократно нападали бродячие собаки. В результате одного из таких случаев, 7 ноября госпитализировали несовершеннолетнего.

Следователи установили, что муниципальные учреждения ненадлежащим образом исполняли обязанности отлову и стерилизации безнадзорных животных.

Обстоятельства произошедшего, а также круг причастных лиц, устанавливаются.

Мария Хоперская