Песков рекомендовал не обсуждать мирный план США по Украине в мегафонном режиме

Россия не собирается обсуждать план США по мирному урегулированию на Украине с громкими публичными заявлениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы хотите, чтобы мы вели переговоры по такой сложной субстанции в мегафонном режиме? Мы открыты к мирным переговорам ради успешных мирных переговоров, а не ради процесса»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге. По поводу условий готовности России к переговорному процессу он упомянул платформу обсуждений в Анкоридже.

Представитель президента добавил, что в Кремле план США по Украине официально не получили. «Мы знаем о наличии возможных модификаций, но официально мы ничего не получали, что-то мы узнаем из прессы»,— заключил господин Песков.

Об этом же говорила сегодня представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, комментировать «утечки» в СМИ — это неблагодарное дело.

По данным Axios, мирный план США состоит из 28 пунктов. Предложения Вашингтона предполагают постепенную отмену санкций против Москвы, признание Крыма, ДНР и ЛНР российскими, а также предоставление Киеву гарантий безопасности.