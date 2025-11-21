Захарова: Россия не получала от США никакого плана по урегулированию на Украине

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона не получала от США никаких предложений или планов по урегулированию конфликта на Украине. Комментировать сами «утечки» в СМИ с пунктами предполагаемого плана дипломат сочла неблагодарным делом.

«Официально российская сторона, министерство иностранных дел, а это установленный канал общения с Соединенными Штатами Америки, таких предложений, планов, вообще ничего на этот счет не получала»,— сказала госпожа Захарова в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» (цитата по «РИА Новости»). Представитель МИДа подтвердила открытость России к диалогу.

Детали мирного плана США опубликовало Axios. По информации издания, предложения Вашингтона включают 28 пунктов. Среди них — признание Крыма, ДНР и ЛНР российскими, гарантии безопасности Украине и отмена санкций против РФ.