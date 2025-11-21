Суд округа перепроверит дело о взыскании 112 млн руб. за усть-лабинскую свалку

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АССКО) принял к производству кассационную жалобу администрации Усть-Лабинского района на решение о взыскании с нее 112,5 млн руб. за ущерб почвам от незаконной свалки в станице Ладожской. Сведения об этом размещены в арбитражной картотеке.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Ранее Южное межрегиональное управление Росприроднадзора насчитало ущерб в 280 млн руб. после того, как в 2020 году в станице Ладожской на участке площадью 1,5 га была обнаружена несанкционированная свалка. Экспертиза выявила многократное превышение концентрации опасных веществ, в частности, мышьяка — в 147 раз, а ртути — в 6,1 раза.

Администрация района настаивала, что не использовала земельный участок (относящийся к неразграниченной государственной собственности), что он был загрязнен неизвестными лицами. Однако суды двух инстанций сочли, что вина местных властей состоит в бездействии — неисполнении обязанностей по охране окружающей среды и предотвращению незаконного использования земли. В итоге с усть-лабинской администрации было взыскано 112,5 млн руб.

Решение уже вступило в законную силу, однако теперь его правомерность предстоит оценить суду кассационной инстанции. Заседание по делу назначено на 27 января.

Михаил Волкодав