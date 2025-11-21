В Ставропольском крае годовая инфляция снизилась до 7,3%

В октябре 2025 года годовая инфляция в Ставропольском крае уменьшилась с 7,9% до 7,3%, сообщает отделение Южного ГУ Банка России по Ставропольскому краю.

Инфляционный показатель в октябре оказался на уровне среднего значения по Северо-Кавказскому федеральному округу (7,3%) и ниже общероссийского уровня (7,7%).

Годовой прирост цен на продукты питания в регионе в прошлом месяце составил 10,7%. В сентябре этот показатель был равен 10,3%. Цены на непродовольственные товары снизились до 3,8% после 4,4% в предыдущем месяце. Прирост цен на услуги замедлился до 7% по сравнению с 8,8% в сентябре.

В октябре, если не учитывать сезонные факторы, рост цен оказался менее значительным по сравнению с сентябрем. Банк объясняет это, в частности, уменьшением спроса на определенные услуги.

В тоже время базовая инфляция в Ставропольском крае снизилась с 8 % до 6,8%.

Наталья Белоштейн