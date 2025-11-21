В горах Адыгеи нашли трекинговые палки пропавшего туриста из Краснодара

Сотрудники МЧС обнаружили в горах Адыгеи трекинговые палки, принадлежавшие пропавшему накануне туристу из Краснодара. Об этом сообщили в ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

По информации южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС, снаряжение было найдено на слиянии двух хребтов горы Тыбги. Сотрудники МЧС приступили к обследованию скальных кулуаров в районе места обнаружения трекинговых палок.

Пропавшего туриста в горах Адыгеи ищут с 18 ноября. 42-летний мужчина из Краснодара отправился в поход вместе со своей знакомой, а позже решил подняться к вершине горы Тыбги в одиночку на высоту более трех тысяч метров. Спутница прождала мужчину в лагере около суток, а затем спустилась в поселок Гузерипль и сообщила о его пропаже сотрудникам Кавказского заповедника.

Поиски мужчины организовали сотрудники МЧС России. Туриста разыскивали как пешком, так и при помощи вертолетов, но пока поиски не принесли результатов.

София Моисеенко