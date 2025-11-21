Стубб: Финляндия участвует в обсуждении мирного плана Трампа с союзниками по ЕС

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что Хельсинки изучает опубликованный проект мирного плана Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине и обсуждает его с Киевом и союзниками по ЕС.

«Вчера был опубликован проект плана из 28 пунктов по прекращению войны на Украине,— написал господин Стубб в соцсети X.— В настоящее время мы оцениваем ситуацию совместно с нашими союзниками и Украиной».

Финский президент добавил, что уже обсудил документ с премьером страны Петтери Орпо и министром иностранных дел Элиной Валтонен. Позднее он планирует вынести этот вопрос на рассмотрение правительства.

Детали предполагаемого мирного плана США накануне опубликовало Axios. Среди пунктов указаны признание Крыма, ДНР и ЛНР российскими, гарантии безопасности для Украины и отмена санкций против РФ.