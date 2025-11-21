В Москве презентовали учебник по международной безопасности в эпоху искусственного интеллекта

В пресс-центре «Россия сегодня» 21 ноября прошла презентация учебника «Международная безопасность в эпоху искусственного интеллекта» под редакцией Марии Захаровой (директор Департамента информации и печати МИД России, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МИД России, чрезвычайный и полномочный посол) и Анатолия Смирнова (президент Национального института исследований глобальной безопасности, профессор МГИМО МИД России, чрезвычайный и полномочный посланник).

Это уже второе издание пособия, первое вышло в 2024 году и фактически сразу разошлось. Учебник, как было заявлено на презентации, освещает весь комплекс проблем, связанных с эволюцией международных отношений в свете прогресса цифровых технологий. В нем представлены теоретические и практические аспекты истории и развития технологий искусственного интеллекта в контексте международной безопасности.

Главным структурным новшеством второго издания, по словам Марии Захаровой, стала глава «Региональное измерение безопасности технологий искусственного интеллекта». В ней анализируются: инструменты политики регулирования ИИ в рамках региональных форматов (ОЭСР, ЕС, Совет Европы); применение систем ИИ для обеспечения безопасности уязвимой Арктической зоны; формирующиеся латиноамериканские практики и модели использования ИИ; согласованные подходы и уникальный опыт стран БРИКС и ШОС в решении комплексных проблем ИИ; проблемы, проекты и потенциал сотрудничества на евразийском пространстве (ЕАЭС, СНГ, Союзное государство, ОДКБ). В свою очередь Анатолий Смирнов отметил, что в плане исследования особенностей пересечения международной безопасности и ИИ ранее существовал вакуум, и новый учебник призван его восполнить.

19 ноября президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании конференции «Сбера» AI Journey-2025 по искусственному интеллекту. Он заявил о необходимости создать штаб по руководству отрасли ИИ. Президент также поручил правительству и регионам сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта.

Елена Черненко