В Орле утвердили повышение цен на проезд в общественном транспорте с 1 января

Стоимость проезда в общественном транспорте Орла с 1 января увеличится на 4 руб. и составит 33 руб. при оплате картой и 36 руб. при наличном расчете. Об этом сообщили в городском совете облцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Решение о повышении тарифа приняли на заседании горсовета 21 ноября. На прошлой неделе увеличение цен одобрил комитет по экономической политике и развитию предпринимательства.

В последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Орла повысили 1 января 2025 года — на 4 руб.

Кабира Гасанова