Прокуратура держит на контроле дело о ДТП, в котором погиб 8-летний ребенок

Прокуратура Апшеронского района взяла на контроль расследование уголовного дела о гибели восьмилетнего ребенка в результате дорожного происшествия. Как сообщили в надзорном ведомстве, утром 21 ноября в городскую прокуратуру поступила информация дежурной части ОМВД о ДТП, произошедшем на перекрестке улиц Ленина и Кооперативной в Апшеронске.

По данным следствия, водитель автомобиля КАМАЗ совершил наезд на юного велосипедиста, полученные травмы оказались смертельными. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Следственные органы проводят необходимые процессуальные действия, ход расследования находится под контролем прокуратуры района.

Вячеслав Рыжков