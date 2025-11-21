Пилот разбившегося истребителя на Dubai Airshow погиб

Пилот потерпевшего крушение на авиашоу в Дубае истребителя Tejas погиб, сообщили Военно-воздушные силы Индии. Для выяснения причин аварии создается следственная комиссия.

«Пилот получил смертельные травмы в результате аварии»,— написали представители индийских ВВС в социальной сети X. Спасательные службы начали эвакуацию гостей мероприятия, очевидцы сообщали о сильном задымлении на месте происшествия.

Крушение истребителя произошло в момент, когда пилот выполнял фигуру высшего пилотажа «Бочка» на Dubai Airshow. Это воздушный маневр, когда самолет полностью вращается вокруг своей продольной оси, сохраняя при этом направление полета.