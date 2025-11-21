Индийский истребитель Tejas разбился на Dubai Airshow

Истребитель Tejas индийских ВВС разбился на авиашоу в Дубае, сообщил индийский телерепортер Шив Арур в X. Крушение произошло в момент, когда пилот исполнял фигуру высшего пилотажа «Бочка».

Фото: @_vijju__

После инцидента началась эвакуация посетителей Dubai Airshow, на месте работают пожарные и спасатели, передает ТАСС. Очевидцы сообщают о сильном дыме и огне.

Это уже второй случай падения истребителя Tejas: первая авария произошла в марте прошлого года в индийском штате Раджастхан, пилот выжил.

Индийский истребитель Tejas, название которого переводится с санскрита как «пламя» или «блеск», был принят на вооружение в 2016 году в рамках программы обновления индийского авиапарка.