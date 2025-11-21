На Ставрополье улучшат водоснабжение 12 населенных пунктов в 2025 году
В Ставропольском крае в 2025 году планируют завершить капитальный ремонт Светлоградского группового водопровода. Его реконструкция позволит обеспечить водоснабжением 12 населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор края Владимир Владимиров.
Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова
«На днях мы приступили к капитальному ремонту изношенного участка водовода протяженностью более 5 км — от села Благодатного до Светлограда. За последние два года здесь произошло больше 370 порывов, то есть перебои с водой возникали буквально через день»,— отметил губернатор.
Глава региона добавил, что отключать подачу воды планируют только на завершающем этапе работ.