На Ставрополье улучшат водоснабжение 12 населенных пунктов в 2025 году

В Ставропольском крае в 2025 году планируют завершить капитальный ремонт Светлоградского группового водопровода. Его реконструкция позволит обеспечить водоснабжением 12 населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

«На днях мы приступили к капитальному ремонту изношенного участка водовода протяженностью более 5 км — от села Благодатного до Светлограда. За последние два года здесь произошло больше 370 порывов, то есть перебои с водой возникали буквально через день»,— отметил губернатор.

Глава региона добавил, что отключать подачу воды планируют только на завершающем этапе работ.

Наталья Белоштейн