В первом полугодии 2026 Краснодар потратит на уборку 1,6 млрд рублей

Администрация Краснодара объявила конкурс на выбор подрядчика для санитарного содержания городских территорий в первом полугодии 2026 года. Согласно опубликованной на портале госзакупок документации, максимальная стоимость работ оценивается в 1,64 млрд руб., обратили внимание «Ведомости Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Исполнитель будет обязан обеспечивать уборку дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, скверов, бульваров и иных объектов общего пользования. Контракт предусматривает также покос травы и зимнее содержание улично-дорожной сети.

Основные работы назначены на период с 5:00 до 17:00, включая выходные и праздничные дни; первая уборка должна завершаться к 7:30, до начала интенсивного движения транспорта и пешеходов. Очистка и мойка дорог специализированной техникой планируются преимущественно в ночные часы — с 21:00 до 7:30, на участках, где обеспечен свободный проход машин.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 8 декабря 2025 года.

Вячеслав Рыжков