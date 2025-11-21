Росрыболовство предлагает запретить вылов осетров в Каспии на пять лет

В Росрыболовстве выступили с инициативой запретить коммерческий вылов осетровых в Каспийском море на пять лет. Заместитель руководителя ведомства Василий Соколов сообщил агентству ТАСС, что подобный длительный мораторий необходим для восстановления популяции этих ценных видов рыб. Сейчас действует запрет на промысловый вылов осетровых сроком на один год, согласованный на уровне прикаспийских стран, однако в Росрыболовстве считают, что этого недостаточно.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Кроме того, ведомство планирует расширить зоны запрета на вылов рыбы, особенно в районах, где осетра выпускают на нерест. Такое решение связано с быстрым обмелением Каспия, особенно его северной части, где суша за последние десятилетия отступила на десятки километров. Границы, которые использовались для введения ограничений, устарели, поскольку нынешний уровень воды значительно ниже. По подсчетам, за последние 30 лет береговая линия сдвинулась местами до 50 км вглубь моря.

Росрыболовство отмечает положительную динамику в разведении осетровых на рыбозаводах Астраханской области — более 80% текущего русского осетра в море имеют искусственное происхождение. Производство мальков держится на стабильном уровне, а заводы в Ростовской области находятся в стадии реконструкции для увеличения выпуска. Вылов свежих осетровых в море запрещен с 2013 года согласно совместному соглашению прикаспийских государств — России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. Все страны поддерживают совместные меры по сохранению и воспроизводству осетровых.

При этом дефицит осадков в макрорегионе может снизить уровень Каспийского моря еще на 25 см к концу 2025 года, что станет самым сильным обмелением за последние пять лет. Южная часть моря, особенно у Ирана, остается относительно полноводной, но север уже становится мелководным, что усугубляет ситуацию с природоохранными зонами и требует пересмотра ограничений на вылов.

Станислав Маслаков