В Карагаче КЧР реконструируют водопровод, снабжающий 6,6 тысячи человек
В селе Карагач Прохладненского района начали реконструкцию водопроводных сетей. Обновление сетей проходит на улицах Абубекирова и Шогенцукова, а общая протяженность заменяемых труб составляет около 8 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарии.
Строители завершили земляные работы и укладку трубопровода, сейчас ведут соединение стыков. Параллельно устанавливают колодцы и заборную арматуру. Отмечается, что Карагач является крупнейшим населенным пунктом района с населением более 6,6 тыс. человек.
Все работы планируется завершить до конца 2025 года.