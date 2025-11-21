В Карагаче КЧР реконструируют водопровод, снабжающий 6,6 тысячи человек

В селе Карагач Прохладненского района начали реконструкцию водопроводных сетей. Обновление сетей проходит на улицах Абубекирова и Шогенцукова, а общая протяженность заменяемых труб составляет около 8 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарии.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Строители завершили земляные работы и укладку трубопровода, сейчас ведут соединение стыков. Параллельно устанавливают колодцы и заборную арматуру. Отмечается, что Карагач является крупнейшим населенным пунктом района с населением более 6,6 тыс. человек.

Все работы планируется завершить до конца 2025 года.

Константин Соловьев